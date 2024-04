Fondazione Brescia più ricca con le opere di Lorenzo Mattotti

BRESCIA

Cinquantatré tavole originali in bianco e nero, pubblicate nel 2013 nel volume Oltremai. È la donazione che Lorenzo Mattotti ha donato a Fondazione Brescia Musei, che diventa così l’istituzione culturale italiana che custodisce il maggior numero di opere del noto dell’artista, nato a Brescia.

"Siamo molto onorati di ricevere questo dono da Lorenzo Mattotti e grati della sua generosità, che contribuisce a arricchire di un corpo d’opere straordinarie la collezione d’arte contemporanea che i Musei Civici stanno costruendo negli anni", commenta la presidente della Fondazione Francesca Bazoli. Oltremai è una serie di tavole originali di grande formato, disegnate a china, che accompagna il visitatore in "un universo fiabesco senza riferimenti precisi a storie esistenti, un racconto per immagini molto personale, dove la luce ed il buio vestono un ruolo da protagonisti" come racconta l’artista. L’acquisizione è un’importante tappa nel percorso che Fondazione Brescia Musei sta conducendo per valorizzare i graphic artists contemporanei e che ha già portato a Brescia artisti emergenti come Badiucao e Victoria Lomasko. "Il corpus di opere che l’illustratore e fumettista bresciano ha deciso, con grande liberalità, di donare al nostro sistema museale – commenta la sindaca, Laura Castelletti - è davvero straordinario: un universo di immagini suggestive e affascinanti".