Fiori Rosa e Acqua Azzurra a Erba (Como): Battisti, "Mi Ritorni in Mente"

ERBA (Como)

Non poteva chiamarsi che “Mi ritorni in mente“ il tributo a Lucio Battisti, protagonista indiscusso della musica leggera italiana, in programma domani a partire dalle 19 a Lariofiere. L’evento è promosso in occasione dell’ottantesimo dalla nascita del famoso cantautore italiano, scomparso 25 anni fa.

Un viaggio melodioso attraverso le sue indimenticabili canzoni eseguite dal gruppo Exodus, il gruppo composto da Nicola Lombarda (voce), Daniele Colombo (chitarra solista), Carlo Giangrande (chitarra ritmica), Carlo Leonardi (tastiere), Simone Cus (batteria) nota per i concerti nei club e nei teatri anche come tribute band dei Nomadi, Vasco e i Toto. La band si esibirà nel palco allestito nell’arena centrale di Lariofiere, l’ingresso è libero come il parcheggio che sarà gratuito, nel corso della serata sarà in funzione il servizio ristorazione.

Un omaggio al grande artista attraverso il repertorio degli anni Sessanta e Settanta, firmato da Mogol, successi molti dei quali sono nati in Brianza, tra Como e Lecco. Lucio Battisti infatti nel 1973 si stabilì a Molteno, in provincia di Lecco, e il sodalizio artistico con il suo paroliere fu suggellato in diversi album che nacquero e furono incisi nel Mulino di Anzano del Parco, a due passi da Lariofiere.

Roberto Canali