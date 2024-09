La Festa delle Guide alpine celebra la montagna. Al Sasso Remenno si danno appuntamento appassionati e professionisti

Val Masino (Sondrio) – Una giornata di festa per celebrare la montagna. Oggi nei pressi del Sasso Remenno a Val Masino si tiene la “Festa delle Guide”, l'evento gratuito e aperto organizzato da Regione Lombardia con il Collegio delle Guide alpine della Lombardia. “Oggi è una giornata importante. Sono molto felice di essere qui, in Val Masino, per festeggiare la montagna insieme a tanti appassionati e ai professionisti, che la vivono e insegnano agli altri a frequentarla con consapevolezza. Sostenere figure come le Guide alpine per Regione Lombardia è fondamentale. Sono professionisti straordinariamente preparati, un baluardo per la difesa delle montagne che passa attraverso la conoscenza e il corretto approccio alle alte quote”.

Così Federica Picchi, sottosegretario della Regione Lombardia con delega Sport e Giovani. La festa si è svolta nei pressi del Sasso Remenno, celebre palestra di roccia frequentata dagli amanti dell'arrampicata provenienti da tutto il mondo. L'evento si inserisce nel progetto della Regione di 'Promozione della montagna 2024' per valorizzare le montagne e le figure delle Guide alpine e degli accompagnatori di media montagna. “Si tratta di tutelare questi ambienti, che costituiscono un tesoro naturalistico per il nostro territorio, ma anche di valorizzarli permettendo a molte persone di avvicinarvisi in maniera rispettosa e consapevole” ha aggiunto Picchi.

La festa prevedeva anche, ovviamente, attività “montagnine”. Come le escursioni, lungo due itinerari su sentieri facilmente percorribili, adatti a tutti: una in Val di Mello, alla Cascata del Ferro; l’altra all'Alpe Granda, balcone affacciato sulle alte cime della Val Masino.

Poi l’arrampicata: nell’area del Sasso Remenno, il monolite più grande d’Europa, i partecipanti proveranno l’arrampicata sulla più famosa palestra di roccia granito della Lombardia. L’attrezzatura sarà fornita dalle Guide alpine per chi ne fosse sprovvisto. Sono previsti due turni, uno al mattino dalle 9 alle 12.30 e uno al pomeriggio dalle 14 alle 17.30.

Un percorso avventura: sul “Sentiero dei Ciclopi”, un suggestivo percorso ad anello, in parte attrezzato con passaggi di facile arrampicata e zip-line, che si snoda tra stretti camini e giganteschi massi di granito sovrastanti l’area del Sasso Remenno. Infine, giochi aerei per tutti. Non serve l’iscrizione: una volta raggiunta l’area pic-nic a bordo strada del Sasso Remenno (località Filorera, Comune di Val Masino), sarà indirizzato dalle Guide al luogo della Zip-Line, che sarà operativa dalle 10 alle 16.

“La lunga estate con le Guide alpine”, promossa dal Collegio Regionale Guide alpine Lombardia e Regione Lombardia, continuerà a settembre con otto giornate gratuite di arrampicata (dal 14 settembre al 6 ottobre), a cui è già possibile iscriversi, e con cinque webinar dedicati a diversi sport e attività montane che si terranno online in autunno.