Festa della musica a scuola. Il “la” nel fine settimana

Palchi nelle principali piazze bresciane per la Festa della Musica delle Scuole. Celebrata per la prima volta a Brescia nel 2018, la Festa è una giornata interamente dedicata ai più giovani, unico esempio su scala nazionale. Curata e organizzata da Jean Luc Stote, l’obiettivo è di valorizzare le attività musicali delle scuole portando nelle piazze e nelle strade tutto quello che è stato realizzato durante l’anno scolastico, e non solo. Sabato 18 maggio saranno, così, allestiti 4 palchi tra Piazza Loggia, Piazza Bruno Boni, Corso Zanardelli e Cortile del Mo.Cs. Le esibizioni, in base ai diversi palchi, inizieranno alle ore 10 per concludersi entro le 20. Alle 11, una delegazione delle 32 scuole dell’Ambito 9 eseguirà un brano inedito composto da Paola Ceretta e Cristian Rocco (Musical-Mente), che raccoglierà le parole pensate dagli studenti delle scuole primarie, secondarie e secondarie di secondo grado, elaborate nel Progetto Legalità. Dalle 15.30, grazie all’impegno di Cetti Schinocca (coordinazione delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale), si esibiranno per la prima volta 3 orchestre regionali delle Smim e dei Licei Musicali, di archi, chitarre e saxofoni. L’auspicio è che nel 2025, in ciascuna città della Regione, venga organizzata la Festa della Musica delle Scuole sul modello bresciano. Grazie all’assessore Anna Frattini, quest’anno vedremo l’introduzione di un nuovo punto d’interesse dedicato ai bambini e alle bambine dai 0 ai 6 anni. Il progetto si chiama L’elefante con le ghette. L’asilo S. Stefano aprirà le danze con un coretto, seguito dalle scuole dell’infanzia del Comune di Brescia, accompagnate da chitarra e percussioni etniche. In caso di pioggia, le esibizioni e la mostra si svolgeranno presso l’Auditorium di San Barnaba.

Federica Pacella