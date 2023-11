"Falsi collaudi". In Appello pene cancellate

La Corte di Appello di Milano ha cancellato per prescrizione le 8 condanne, la più alta ad un anno e 10 mesi, in totale oltre 7 anni, del processo di 1° grado per il caso Motorizzazione di Sondrio. Nel gennaio 2014 la Polstrada effettuò un blitz con perquisizioni e sequestri di documentazione. Il Tribunale di Sondrio, a marzo 2022, aveva sentenziato la condanna per 8 imputati e ne aveva assolti 2. Il principale imputato era Marco Balgera, 72 anni, residente a Tresivio, ex funzionario tecnico della Motorizzazione, condannato a un anno, 10 mesi e 5 giorni: il pm Marialina Contaldo aveva chiesto 4 anni e 10 mesi. L’accusa per tutti era di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici: avrebbero attestato falsamente il collaudo di veicoli con certificazione di superamento della revisione. Collaudi rilasciati senza effettuare le verifiche. E ieri i giudici d’Appello, a cui si erano rivolti gli 8, hanno ribaltato il giudizio e cancellato la sentenza: i fatti, da definire come falso semplice, infatti, erano già prescritti durante il primo processo.

"Lo abbiamo sostenuto già allora, e proprio per questo motivo ci aveva stupito molto la sentenza di 1° grado – afferma l’avvocato di Balgera, Fabrizio Consoloni (nella foto), affiancato dalla collega Nicoletta Manca, entrambi del Foro di Lecco -. E ora la 4ª sezione ha dato ampia conferma della nostra tesi". Oltre a lui, a cui erano contestati 38 capi di imputazione, a marzo 2022 erano stati condannati Lodovico Belotti, 62enne residente a Castione; Pietro Micheletti, 38 anni, di Piateda; Livio De Giovannetti, 68enne di Buglio; Davide Orsingher, 55enne di Ardenno; Luciano Martinelli, 62enne di Livigno; Alberto Selmo, 49enne residente a Casorezzo, in provincia di Milano; e Angelo Antonio Torre, 59 anni, di Milano.

Michele Pusterla