Ex presidente del Tribunale . La sua nuova nomina è legittima

È legittima la nomina dell’ex presidente del Tribunale di Sondrio, Giorgio Barbuto, quale presidente della Corte di Appello di Perugia. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal presidente del Tribunale di Chieti, Guido Campli, anch’egli partecipante alla procedura di designazione e nomina adottata nel maggio scorso dal Csm. Il Tar ha ritenuto che le risultanze valutative contrastate dal ricorrente, siano state poste "con argomenti che il Collegio non ritiene persuasivi".

Giorgio Barbuto è stato nominato nuovo presidente della Corte d’Appello di Perugia nel maggio scorso, votato dal plenum del Csm all’unanimità dopo che era stato proposto dalla Quinta Commissione. Erano sei i togati in corsa per ricoprire la più alta carica della magistratura dell’Umbria. Barbuto è stato presidente del Tribunale di Sondrio dal 2017 sino appunto allo scorso mese di maggio. Ha 63 anni, è in magistratura dal 1989 ed è autore di due libri: Nuovo giudizio abbreviato, edizione Giuffrè, uscito nel 2006, e Compendio di diritto processuale penale, Maggioli editore, 2017.