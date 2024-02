Evento speciale dedicato a Nuccio Ordine

Il Comitato nazionale per le celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio, annuncia un evento speciale dedicato alla memoria di Nuccio Ordine, illustre membro dello stesso Comitato, scomparso il 10 giugno scorso a Cosenza.

La cerimonia si terrà il 16 febbraio alle 16, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, alla vigilia del rogo di Giordano Bruno avvenuto il 17 febbraio 1600, di cui il Nuccio Ordine era tra i massimi studiosi. I promotori dell’evento, Luca Levrini, Ugo Moschella e Giorgio Parisi, hanno voluto intitolarlo rifacendosi a Cicerone "Nuccio Ordine: de Amicitia". L’evento si propone di celebrare la virtù caratteristica di Nuccio Ordine, che era l’amicizia. "Ricordare Ordine – spiega Luca Levrini presidente del Comitato nazionale e promotore dell’evento - significa dare senso e concretezza alla necessità di dare valore alla cultura classica, utilissima per le sfide per l’oggi". Durante l’evento, alcuni amici e colleghi di Ordine si riuniranno per condividere ricordi e testimonianze della sua straordinaria vita e del suo contributo alla cultura e alla filosofia. "Nuccio è stato un grandissimo amico – aggiunge Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021 e a sua volta promotore dell’evento - uno storico favoloso, un degnissimo vincitore del premio Princesa De Asturias". Il momento centrale dell’evento sarà la lezione su Giordano Bruno tenuta da Miguel Angel Granada Martinez dell’Università di Barcellona. La cerimonia inizierà con la musica del musicista catalano Jordi Savall seguito dal compositore Daniele di Bonaventura con una fantasia composta per l’occasione, sul tema di una canzone che Nuccio amava e cantava spesso: una "Historia de Amor".