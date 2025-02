European Cup di downhill in Valle

Mountain bike grande protagonista della prossima estate in provincia di Sondrio: Aprica ospiterà infatti la European Cup di downhill mentre Madesimo sarà la sede dei campionati italiani. L’assessore regionale alla Montagna, Enti locali, Massimo Sertori e il sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, hanno presentato in Regione la IXS European Cup di downhill 2025, che si terrà ad Aprica dal 27 al 29 giugno. L’evento rappresenta un’importante tappa del circuito internazionale riconosciuto dalla Union cycliste internationale (Uci) e avrà validità anche come terza prova della Coppa Italia downhill e del Trofeo Regione Lombardia. A Madesimo invece si terrà la rassegna tricolore. "Grande opportunità quest’anno per Aprica che ospiterà una gara del campionato internazionale di downhill, e per Madesimo che ospiterà il Campionato italiano – ha commentato Sertori -. Valtellina e Valchiavenna tornano assolute protagoniste di una disciplina molto seguita e apprezzata che, in questi anni, ha concorso in maniera importante a far conoscere il nostro territorio e ad attrarre appassionati e turisti". Aprica rinnoverà la sua pista della "Magnolta", con un tracciato apposito che rimarrà fruibile per tutti gli appassionati fino a settembre, quando si svolgerà il campionato regionale. Quest’anno Aprica ospiterà, oltre alla gara del Circuito europeo iscritta a calendario Uci, anche la terza prova di Coppa Italia e il Trofeo Regione Lombardia. Tutto nel medesimo week end di gara. "Per Aprica si tratta di un esordio a questi livelli" ha detto il sindaco Dario Corvi. Fulvio D’Eri