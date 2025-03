Escursionista salvato sulle Orobie dal Sagf e dai volontari del Soccorso alpino

Soccorritori di due province mobilitati domenica pomeriggio per un uomo uscito per un’escursione con le ciaspole nei pressi del passo Salmurano. Sono partite infatti sia le squadre del Soccorso alpino di Morbegno che i tecnici della Stazione di Val Brembana, oltre al Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. L’uomo in difficoltà, uscito illeso, si trovava sul versante bergamasco, in un punto molto critico e con un rischio di valanghe marcato, nebbia e buio.