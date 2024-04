Esame della patente. Pizzicato furbetto

Auricolari bluetooth per sostenere l’esame teorico per il conseguimento della patente B: un egiziano di 31 anni residente in provincia di Milano, è stato scoperto e denunciato dalla polizia lunedì mattina, intervenuta alla Motorizzazione di Como di via Tentorio, dove era in corso la sessione d’esame. L’esaminatore presente durante nella sala, ha notato il trentunenne particolarmente distratto e molto veloce nell’esecuzione della prova d’esame: abituato a notare tali condotte, si è subito insospettito e ha chiamato il 112. Una volta terminato l’esame, gli agenti della Squadra Volante hanno avvicinato l’uomo che, su richiesta, ha subito consegnato tutta l’apparecchiatura che indossava, nascosta sotto gli abiti, rifiutandosi però di fornire informazioni su come chi gli aveva consegnato il materiale e lo stava aiutando a superare la prova. Portato in Questura, è stato identificato e denunciato a piede libero per la violazione specifica, che sanziona chiunque in sede di esami, concorsi o altre prove, "utilizzi le capacità altrui per ottenere risultati propri". Pa.Pi.