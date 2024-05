Erve, pronto il piano per la sicurezza stradale

ERVE (Lecco)

Mai più isolati a Erve, come successo a febbraio. In Provincia di Lecco si è svolto un vertice per mettere a punto il piano per rendere più sicura la Sp 181, l’unico collegamento per Erve. La strada lo scorso febbraio era rimasta chiusa alcuni giorni, isolando i 700 abitanti del piccolo centro della Valle San Martino. Al summit hanno partecipato il sindaco Gian Carlo Valsecchi, il consigliere provinciale delegato Mattia Micheli e i tecnici di Vulla Locatelli, con i professionisti incaricati della progettazione degli interventi, già finanziati con due contributi di finanziamento statali. Novecentomila euro, stanziati con un decreto ministeriale del 2021, serviranno per la messa messa in sicurezza dei tratti di strada a sbalzo con opere di rinforzo strutturale, oltre che per il consolidamento di porzioni di pareti rocciose e la sostituzione delle barriere stradali. Un ulteriore milione 200mila euro, messo a disposizione nel 2020, verrà speso per interventi lungo i versanti di monte, per limitare il rischio di caduta massi.D.D.S.