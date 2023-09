Enjoy Stelvio Valtellina Ancora numeri da record

Stelvio, Gavia e Cancano fanno il pieno di consensi. Gli appuntamenti di Enjoy Stelvio Valtellina confermano l’apprezzamento degli sportivi: oltre 14.000 appassionati hanno affrontato nello scorso fine settimana le salite di Cancano, Gavia e Stelvio. Favorita anche dal bel tempo, la manifestazione ha visto ancora una volta lo Stelvio recitare il ruolo di assoluto protagonista grazie all’ormai tradizionale "Scalata Cima Coppi" che prevede, oltre alla chiusura nel calendario di Enjoy del versante lombardo, anche quella del versante altoatesino, curata dagli uffici bolzanini del Parco. Sabato 2 settembre dalle 8 alle 16, circa 12.000 appassionati (4100 da Bormio e 7600 da Trafoi), dopo aver affrontato le più spettacolari serie di tornanti delle Alpi, si sono incontrati al Passo dello Stelvio, Cima Coppi per antonomasia del Giro d’Italia. Numeri di grandissimo rilievo malgrado la chiusura, per motivi di sicurezza, del Passo Umbrail (la terza via di salita, dalla Svizzera, allo Stelvio). Il weekend, oltre allo Stelvio, ha visto protagoniste anche altre due grandi salite: la strada che porta ai laghi di Cancano e il Passo Gavia. Nel complesso sono stati oltre 2.000 gli sportivi che hanno affrontato queste due imperdibili mete per gli amanti del ciclismo. F.D’E.