È morta Pierina a 107 anni. La più anziana della città

Si è spenta nella sua abitazione al Masegra, nella parte alta della città, dove era amorevolmente accudita dalla figlia Dorina con Gianmarco, l’ultracentenaria Pierina Mondini, vedova Zecchini. La donna è venuta a mancare ai suoi cari a 107 anni, da poco compiuti nel mese di novembre, ed era l’anziana più longeva del capoluogo valtellinese. In salute a lungo, poi con gli acciacchi dell’età avanzata tenuti sotto osservazione dai periodici controlli dei medici, tra cui il cardiologo Gianfranco Cucchi, era una figura molto conosciuta in città. Per raggiungimento di un così prestigioso traguardo, secondo qiuanto riferito da uno stretto familiare, in Valtellina era superata soltanto da due donne, una residente a Tirano e di recente festeggiata nella Casa di riposo tiranese con altre pensionate che hanno tagliato e superato il traguardo del secolo di vita, e una che abita nel territorio comunale di Cosio Valtellino.

A piangere la sua scomparsa anche l’altra figlia, suor Beatrice che ieri pomeriggio da lontano ha raggiunto Sondrio, il genero Dino, Marina, Luca, Chiara e il piccolo Edoardo, Laura e Davide, la nuora Oriana con Francesco e Alessandro, la cognata, i nipoti, i cugini e i parenti tutti.

I funerali di Pierina sono in programma per domani, lunedì, alle 16.15 in Collegiata a Sondrio. Alle esequie seguirà la cremazione, mentre il Santo Rosario sarà celebrato oggi alle 19 sempre in Collegiata. "La nostra cara - fanno sapere i familiari attraverso i manifesti funebri - riposa a Sondrio nella Casa Funeraria Sof in via Gianoli 9". I congiunti, inoltre, esprimono "un ringraziamento particolare all’associazione Chicca Raina per le amorevoli cure prestate". Mi.Pu.