È Carla Cioccarelli la candidata di Fd’I

Fratelli d’Italia candida Carla Cioccarelli alla carica di presente del Bim dell’Adda. Lotta accesa nel centrodestra valtellinese per ottenere la carica di numero uno Bacino imbrifero montano, con Cioccarelli che sfiderà il chiavennasco Luca Della Bitta appoggiato dalla Lega. Ieri mattina la sezione sondriese di FdI ha depositato la lista di candidati a comporre il comitato esecutivo del Bim: candidata presidente sarà quindi Cioccarelli mentre come vice i meloniani propongono Andrea Lazzeri. Presentati anche Mauro Verga, Elia Spinetti ed Alfredo Vanotti. "L’esperienza e competenza di Cioccarelli, che ha già guidato il Bim, si fondono con la forza e la vitalità di 4 nomi nuovi per la vita amministrativa locale, persone capaci, competenti e soprattutto eccentriche al “sistema“ che FdI combatte" così Francesco Romualdi, coordinatore provinciale di FdI. F.D’E.