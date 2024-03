Duecento sportivi ospiti. La valle del Mallero capitale del freestyle

Dici freestyle e dici Valmalenco: per i prossimi 30 giorni i funamboli dello sci fanno tappa nella valle del Mallero. Il mese di marzo si preannuncia tutto da gustare per gli amanti del freestyleski, sia dal punto di vista della spettacolarità sia da quello prettamente sportivo.

La pista del "Dosso" nel cuore dell’Alpe Palù, a 2000 metri sopra Chiesa Valmalenco, è infatti la ribalta naturale che da anni ospita le "gobbe" e i "salti" delle più prestigiose sfide internazionali Fis, e si propone come un vero anfiteatro naturale dove migliaia di sciatori che frequentano il weekend in Valmalenco potranno assistere gratuitamente alle manifestazioni in programma, cogliendone la piena spettacolarità e spirito sportivo. Agli eventi si sono accreditati oltre 40 team nazionali per la presenza di oltre 200 tra atleti, tecnici, dirigenti e staff. Si incomincia questo fine settimana con le finali della Coppa del Mondo di dual moguls, mentre nel fine settimana successivo ci sarà una gara di Coppa Europa di Aerials. Il gran finale dal 3 al 6 aprile con i Campionati del mondo junior di moguls e aerials. Le kermesse sono state presentate in settimana nella sala del gonfalone in Regione Lombardia, alla presenza fra gli altri dell’assessore allo Sport regionale Lara Magoni. "La Fis Final Dual Moguls World Cup rappresenta come la Coppa Europa di Aerials e gli Junior Word Championship per la Valle e la provincia una vetrina importante e distintiva nel panorama sportivo mondiale - ha commentato Roberto Pinna, direttore Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco - un territorio che ormai da anni evidenzia la rilevanza del nostro mandamento in vista Olimpiadi".