Due week-end con Cantine. E poi spazio a “re” Bitto

Ancora due weekend di "Morbegno in Cantina", il 5 e 6 e il 12 e 13 ottobre e poi in quella che è la capitale valtellinese del formaggio si accenderanno i riflettori sulla più longeva tra le rassegne valtellinesi: la Mostra del Bitto che giunge quest’anno alla propria edizione numero 117.

Sabato 19 e domenica 20 ottobre in un’atmosfera di festa garantita da musica e animazione itineranti è in arrivo una due giorni dove a emergere saranno, soprattutto, le degustazioni, cresciute in numero e in varietà. Dalla Master class dei formaggi vincitori del concorso, in programma domenica 20 alle 12, dopo la cerimonia di premiazione, alla Verticale di Bitto e vini delle Alpi; dall’abbinamento tra dolci e formaggi alla degustazione bendata in cantina per riconoscere i sapori con tutti i sensi, eccetto la vista. Si proveranno formaggi e vini internazionali a ritmo di tango con "Degustango" e si potrà ridere e mangiare con "Cheese siamo" e la stand up comedy; addirittura si proverà pure a… dipingere i sapori del formaggio con "Pennelli ubriachi". Nel weekend della Mostra del Bitto l’auditorium Sant’Antonio ospiterà, il sabato, anche un importante convegno che, grazie alla Provincia, porterà la community del food and beverage Ambrosetti per la prima volta a Morbegno. Tema sarà quello del ruolo della denominazione di origine nel sistema lattiero caseario nazionale e sotto i riflettori sarà proprio l’esperienza della nostra valle alpina. "Oggi la Mostra del Bitto è un evento che attira il meglio del sistema lattiero-caseario italiano - sottolinea il presidente del Consorzio di Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto, Marco Deghi -: c’è un grande interesse per i nostri formaggi e siamo lieti di poter accogliere importanti ospiti per un confronto su larga scala".