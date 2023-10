Due week-end all’insegna dei crotti

Tutto pronto per la "Festa dei crotti" che per due week-end, il 7 e l’8 e il 14 e 15 ottobre richiamerà in paese migliaia di appassionati del buon vino e dei prodotti tipici della Brianza, naturalmente a chilometro zero. "Questa festa è particolarmente sentita ad Albavilla e ci permetterà di aprire i nostri storici crotti ai turisti e gli amanti della buona tavola", spiegano gli organizzatori della Pro Loco. Ad accompagnare la manifestazione mostre e mercatini, anche se i veri protagonisti saranno gli 11 crotti scavati nella pietra, alcuni dei quali vecchi di secoli, che rimarranno aperti per due week-end consecutivi.