Due studenti scomparsi. Ore di ansia

Paura e ansia da ieri per due giovani studenti diciassettenni - e le rispettive famiglie - scomparsi dalla mattinata quando si sono allontanati da casa per recarsi a scuola dove, invece, non sono mai arrivati. Il 17enne Stefano ha preso il treno la mattina da Berbenno, dove risiede, con destinazione Colico, ma di lui si sono perse le tracce. Stessa cosa per il coetaneo Edoardo di Colico. Al momento non è stato reso noto se le scomparse dei due adolescenti siano collegate fra loro, come potrebbe essere, vista la contemporaneità degli episodi e l’identica età.

"È un mio studente il ragazzo di Berbenno sparito. Speriamo torni presto a casa", ha postato ieri sulla sua pagina Facebook un professore che insegna in una scuola professionale di Morbegno.Su entrambi i casi stanno indagando i carabinieri. E, nel tardo pomeriggio di ieri, sembrava che per almeno uno dei due allontanamenti la soluzione fosse vicina con il rintraccio del minore. Invece dalle forze dell’ordine non è poi più giunta alcuna comunicazione.

Sempre sul fronte della cronaca va riferito, inoltre, che i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio con un’autopompa serbatoio sono intervenuti, ieri pomeriggio attorno alle 14.45, a Postalesio per spegnere le fiamme che hanno avvolto un escavatore in un impianto di betonaggio, in via Nazionale. Non si sa, al momento, se l’origine del rogo sia dolosa, o, invece, si sia trattato di un fatto del tutto accidentale.

In mattinata, invece, in territorio svizzero un grosso masso è caduto sulla statale del passo Maloja, molto frequentata dai frontalieri della Valchiavenna. Non si registrano vittime o feriti.

Mi.Pu.