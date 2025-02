Droga in auto e nell’abitazione. Venticinquenne in manette

Alcuni grammi li aveva con sé in auto, gli altri 242 di hashish e 52 di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione, sono invece stati trovati nella sua abitazione e gli sono valsi l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nei guai un 25enne italiano, di fuori regione ma domiciliato in Valchiavenna, che viaggiava su un’automobile fermata a Colorina per un controllo nella notte tra martedì e mercoledì dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio. La vettura era condotta da una ragazza, ma il giovane seduto al suo fianco, risultato gravato da alcuni precedenti di polizia, è subito apparso talmente nervoso da indurre i militari dell’Arma ad effettuare una perquisizione veicolare che ha poi portato al rinvenimento di alcuni grammi di hashish e marijuana. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del giovane, dove i carabinieri hanno trovato altri trecento grammi complessivi di stupefacenti e il bilancino che hanno posto sotto sequestro. Il giovane uomo arrestato, invece, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Sondrio. S.B.