Doppio appuntamento col musical Sister Act al Teatro di Varese

Il nuovo anno al Teatro di Varese comincia con il musical. Si parte con Sister Act, in scena oggi e domani, venerdì 5, con inizio alle 21. Prodotto da Stage Entertainment, è tratto dall’omonimo film del 1992 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris Van Cartier, una "svitata in abito da suora". A firmare le musiche originali l’otto volte Premio Oscar Alan Menken. La regia dello spettacolo che fa tappa a Varese insieme ad altre ottanta città in tutt’Italia è di Chiara Noschese.