Dopo lo stop del Covid vola il lusso della catena di hotel 5 stelle

Un lusso sostenibile quello proposto da Vista, la catena di boutique hotel 5 stelle lusso presenti a Como, Verona e prossimamente a Ostuni in provincia di Brindisi, del gruppo LarioHotels di proprietà della famiglia Passera, dal 2021 divenuto società benefit. "Agli obiettivi del profitto che ogni imprenditore dove perseguire - spiega il ceo Luigi Passera - abbiamo aggiunto l’impatto positivo sulla società, le persone e l’ambiente". Un impegno per la comunità raccontato nella prima "Relazione di impatto e sostenibilità", presentata dal gruppo con una serie di iniziative concrete come il rispetto per le persone, l’impegno per la comunità, la trasparenza del business, il non spreco e la cura per il territorio. Dalla valorizzazione del personale attraverso corsi di formazione, equità salariale e iniziative volte a raggiungere una maggiore inclusività, passando per la promozione di un turismo che offra agli ospiti opportunità di arrichimento culturale, anche attraverso la promozione della cultura e la conservazione dei luoghi d’arte. Attenzioni che nel corso del 2022 hanno portato a una notevole riduzione dei consumi energetici pro capite (-33% rispetto al 2021) e dei consumi di acqua (-51%), grazie alla costante attenzione e monitoraggio dell’uso delle risorse e l’adozione di buone pratiche. "Mantenendo chiaro l’obiettivo di crescita vogliamo creare valore condiviso, sempre nel rispetto del territorio e della centralità della persona - sottolinea la presidente Bianca Passera - Società benefit ha proprio questo significato. Mettere nero su bianco il nostro impegno e mantenerlo in un’ottica di lungo termine, è un investimento certamente molto impegnativo, perché coinvolge tutti i livelli operativi dell’azienda, ma ci permette di adottare soluzioni sempre più innovative". E la sostenibilità fa bene anche al fatturato che ha superato i 20 milioni di euro in crescita del 60% rispetto al periodo pre-Covid. Ro.Can.