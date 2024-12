Dono di Natale. Il Presepe di Breveglieri

Terzo anno e terzo quadro per l’iniziativa “L’essenza del Natale“, lanciata dall’amministrazione comunale di Sondrio per la prima volta nel 2022: dopo Madonna con Bambino di Giovanni Bellini e Adorazione dei pastori, attribuita alla Bottega del Veronese, la strenna per i sondriesi quest’anno è rappresentata dal Presepe di Cesare Breveglieri. Il quadro, che incarna l’autentico spirito natalizio, è esposto nella suggestiva stüa di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, al Museo Valtellinese di Storia e Arte, e si potrà ammirare fino al 12 gennaio, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con ingresso libero.