Don Primo e suor Tomasina. Le spoglie saranno a San Vittore

Le loro spoglie domani saranno traslate dalla cappella della Casa madre delle Pie Figlie della Sacra Famiglia - dove sono custodite e meta di tante persone che a don Primo Lucchinetti e a suor Tomasina Pozzi si sono rivolti nella preghiera di intercessione - alla chiesa di San Vittore, dove Lucchinetti fu parroco per 45 anni, dal 1887 al 1932. Il sacerdote a Mese accompagnò il percorso che portò alla costituzione della Congregazione delle Pie Figlie della Sacra Famiglia, luogo di accoglienza per persone, a partire dai più piccoli, con varie forme di fragilità. Uno stile vicino a quanto, negli stessi anni, faceva san Luigi Guanella, che di don Primo era grande amico. Nel 1932 alla Casa di Mese entrò una giovane di Uggiate Trevano, Laura Teresa Pozzi, "desiderosa di dedicare la sua vita a Dio nel servizio dei più poveri". Nel 1933 divenne suor Tomasina. La religiosa si spese per il prossimo, ebbe visioni mistiche e sul suo corpo comparvero anche le stimmate.

La traslazione delle spoglie nasce dal desiderio di non disperdere la testimonianza spirituale dei due religiosi. Alle 20 la Messa con il vescovo Cantoni, poi le spoglie saranno condotte in processione nella sacrestia del Carmine, a sinistra dell’altare della parrocchiale di San Vittore.