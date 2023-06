Discese in kayak e salite sul campanile della basilica in città

Turismo in kayak. Oggi alle 18.30 è in programma un’escursione in kayak da Valmadrera, costeggiando la rocca di Malgrate, sino ad arrivare in località Pradello, per l’aperitivo e il successivo rientro a Parè. È la prima proposta di giugno del calendario Lecco Land of colors. Domani, sabato, nel corso della mattinata si tiene invece l’impegnativa salita della ferrata Gamma 2, che si sviluppa lungo le rocce e le creste del Dente del Resegone. Sempre sabato, alle 9:45, è possibile partecipare alla visita guidata alla scoperta del centro di Lecco, con la conclusiva tradizionale salita al campanile di San Nicolò.