Disagi sulla linea a causa di un incidente

Disagi oltreconfine sulla linea del Trenino rosso del Bernina a causa di un incidente. Un veicolo da cantiere è deragliato sulla strada ferrata all’altezza di Bernina Suot. Nessuno è rimasto ferito, ma i binari sono stati messi a dura prova. Si prevede che la stazione di Bernina Suot sarà inutilizzabile fino all’inizio delle operazioni di lunedì mattina. Sono in corso lavori di riparazione sulla linea aerea, sui binari e su uno scambio. I treni circolano tra St. Moritz e Pontresina e tra Tirano e l’Ospizio Bernina. Tra Pontresina e Poschiavo circoleranno autobus sostitutivi. Non è ancora chiaro se il Bernina Express potrà circolare nella giornata di oggi. Si stanno cercando soluzioni per i clienti della ferrovia merci dei Grigioni. I viaggiatori devono prevedere un tempo di viaggio supplementare. Via libera invece sul passo del Bernina dopo la frana scesa giovedì notte sul collegamento stradale.

C.Bia.