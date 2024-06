Degrado alla Piastra, appello del Pd: "Il sindaco deve intervenire"

La situazione alla Piastra sta diventando sempre più critica e il PD chiede all’amministrazione comunale quali siano gli impegni presi per contrastare i crescenti atti di criminalità. È questo in sintesi il testo dell’interpellanza, con richiesta di risposta, presentata al consiglio comunale di Sondrio dal gruppo consigliare di minoranza del Partito Democratico a firma Michele Iannotti, Pierluigi Morelli, Roberta Songini, Michele Bernardi e Lisa Tam. I fatti di cronaca delle ultime settimane hanno posto ancor più all’attenzione le problematiche presenti in uno dei quartieri periferici di Sondrio dove l’amministrazione sondriese, peraltro, in questi anni ha investito parecchi, grazie anche al bando periferie, per cercare di contrastare il degrado, offrendo servizi e costruendo infrastrutture. Ma la situazione continua ad essere critica. Nei giorni scorsi si è verificato un furto in piena regola, in un appartamento posto all’ultimo piano di una casa Aler in via Maffei, e in pieno giorno.

Appartamento svaligiato e abitanti della zona che non si sentono sicuri. Un episodio che fa il paio con quello denunciato un paio di settimane fa da una signora che si è vista svuotare lo scantinato. La mozione della minoranza del PD in consiglio comunale parte proprio dalle "recenti notizie di stampa che hanno evidenziato l’insorgere di un preoccupante e diffuso fenomeno nel quartiere Piastra, con occupazioni abusive di aree comuni, scantinati e garage presso le torri Aler. Trapelano notizie di nuovi di episodi di criminalità nel quartiere, in particolare fra i giovani, e di sporcizia e degrado nelle aree verdi, negli spazi condominiali e pubblici". E considerato che "circa due mesi fa è stato annunciato il completamento delle opere annesse al cosiddetto Piano Periferie che, tra le numerose, prevedeva un rafforzamento della video sorveglianza dell’intero quartiere" chiediamo "di riferire della situazione reale di quanto sta accadendo alla Piastra". F.D.E.