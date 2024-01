Deficit di attenzione. C’è un incontro

Venerdì prossimo 2 febbraio, alle 20.30, presso la palestra comunale in via Masoni, a Poggiridenti piano, si terrà una conferenza da parte di un team di professionisti del Centro Arco di Sondrio dal tema “L’iperattività e la disattenzione solo nei bambini, ma sarà proprio così?“. Sarà anche l’occasione per la presentazione di “Spazio Adhd adulti”, un servizio per rispondere alla maggiore necessità di interventi terapeutici mirati. Si tratta di uno spazio multimodale raccomandato dalle linee guida come elettivo per gli Adhd adulti (disturbo da deficit di attenzione iperattiva) che ad oggi coprono il 3% della popolazione. Il Comune di Poggiridenti, guidato dal sindaco Giovanni Piasini, ha concesso il patrocinio alla serata.

C.Bia.