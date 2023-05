Dal blues al jazz Sul palcoscenico piano e voce

L’appuntamento è per oggi alle 21 al Teatro Sociale di Sondrio con il duo composto da Clelia Di Capita (voce) e Vincenzo Bosco (pianoforte) per ascoltare il racconto, in parole e note, di una voce persa e del cammino intrapreso per ritrovarla. “Il Canto Profondo - Concerto di musiche dal mondo” è il titolo della serata, davvero da non perdere. Si passerà dal blues alla canzone d’autore, dalla concitazione dei ritmi latino-americani al clima rarefatto del folk canadese e svedese, il tutto amalgamato dalla comune sensibilità dei due musicisti, entrambi formatisi in ambito jazzistico e desiderosi di esplorare.