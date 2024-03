Cucina in fiamme in frazione Ravoledo

Giornata di super lavoro per i soccorritori quella di ieri. Nella mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Grosio, in frazione Ravoledo, a causa di un incendio che si è sviluppato da una vecchia cucina. L’allarme è stato dato alle 11 da un passante che ha visto il fumo. All’interno, fortunatamente, non c’era nessuno.

A Valdisotto invece intorno alle 15 c’è stato un incidente sulla statale 38, all’interno della galleria Cepina. Nello scontro fra due auto sono rimaste coinvolte sei persone, tre uomini e tre donne. Fortunatamente nessuno dei feriti sembrerebbe in pericolo di vita. Un 86enne è invece in gravi condizioni all’ospedale di Lecco dopo una caduta in via Caimi, a due passi da piazza Garibaldi, nel capoluogo valtellinese. A questi interventi bisogna poi aggiungere quelli sulle piste da sci. C.Bia.