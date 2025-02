Cristina e Luca, la Sicilia in bici raccontata da due cicloturisti

Da Palermo a Catania, da mare a mare, sette giorni per altrettante tappe affrontate pedalando con calma, scoprendo le aree interne della Sicilia, quelle meno note o sconosciute ai più, dove le temperature non sono certo quelle delle coste, seguendo la traccia della "Sicily Divide". È l’ultima avventura di Cristina Molinari di Montagna in Valtellina e dell’amico, come lei neopensionato e cicloturista appassionato, Luca Puricelli di Albosaggia. Insieme hanno percorso circa 500 chilometri con un dislivello positivo di oltre 10mila metri. La loro settimana cicloturistica si è così tradotta in un filmato che sabato sarà proiettato alle 20,30 a Poggiridenti, presso la palestra comunale di via Masoni, per iniziativa dell’associazione Anziani Saggi e Amici di Poggiridenti con il patrocinio del Comune. Cristina è anche la presidente dell’associazione.

"Tra poco sarà attivato un corso di ginnastica dolce e in tema di benessere e sport anche la bicicletta, e parliamo di bicicletta muscolare, non elettrica – dice Cristina – rappresenta un ottimo modo per tenersi in forma. I miei stessi cicloviaggi, e in questi 40 anni ne ho fatti parecchi anche da sola, in compagnia soltanto di zaino e tenda, non cercano la performance, perché il bello di questo tipo di turismo sta proprio nella libertà di fermarsi, guardare, visitare, assaggiare anche, perché no, le specialità locali e rimettersi in sella". Proprio questo aspetto della lentezza come chiave per meglio scoprire e apprezzare quella magia di paesaggi, incontri, profumi che ha svelato ai due amici l’anima della Sicilia si ritrova nel filmato.

S.B.