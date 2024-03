Creattiva, un successo. Visitatori a quota 49mila

La qualità espositiva e gli oltre mille eventi collaterali hanno ancora una volta conquistato il pubblico, prevalentemente femminile. Sfiora le 50mila presenze la 29^ edizione di Creattiva, la kermesse delle arti manuali che si è chiusa domenica alla Fiera di Bergamo dopo quattro giorni di viavai di visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Il salone internazionale organizzato da Promoberg ha chiuso i battenti con oltre 49mila ingressi (+9% rispetto alla scorsa edizione) e un incremento del 10,5% anche per quanto riguarda il numero delle imprese espositrici.

"Creattiva - sottolineano Luciano Patelli e Davide Lenarduzzi, presidente e amministratore delegato di Promoberg - si consolida come un evento di riferimento per il mondo delle arti manuali. La manifestazione, inoltre, continua ad avere ricadute molto positive per il territorio orobico, in chiave economica e turistica. Ben nove imprese su dieci provengono infatti da fuori Bergamo e sei su dieci da fuori regione, il che si traduce in molte centinaia di persone che si fermano in città per almeno cinque o sei giorni, a cui si aggiungono coloro che visitano Creattiva e nel contempo la città di Bergamo, pernottando per almeno una notte nelle strutture ricettive. Uno dei meriti di Creattiva è anche quello di aver consentito in molti casi di trasformare una passione, quella per il fai da te, in una professione che ha arricchito una filiera molto dinamica e composta in molti casi da imprese a conduzione familiare".

Michele Andreucci