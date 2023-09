Corsi innovazione agroalimentare a Sondrio: 5 nuovi laboratori a scuola

Sono in arrivo cinque nuovi laboratori per i corsi della fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Innovazione del Sistema Agroalimentare di Sondrio. Si apre una nuova opportunità per tutti gli studenti, del territorio e non solo, che scelgono di investire sul proprio futuro iscrivendosi ai corsi proposti dalla fondazione per l’Innovazione del sistema agroalimentare di Sondrio. A loro disposizione, infatti, ci saranno presto cinque nuovi laboratori realizzati dalla Fondazione Its Agroalimentare, grazie a 1.758.000 euro di fondi, per il potenziamento dei laboratori dei corsi degli Istituti Tecnologici Superiori - Its Academy - messi a disposizione dal ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del Piano di attuazione del Pnrr con le risorse annesse. E all’indispensabile collaborazione con la Provincia di Sondrio, che renderà possibile l’allestimento negli spazi individuati presso la sede della Apf Valtellina di Sondrio (ex Pfp Valtellina).

"Il settore agroalimentare ha un ruolo di primo piano in provincia di Sondrio, assieme al turismo e in particolare al turismo enogastronomico, e fa emergere una notevole richiesta di risorse umane che noi imprenditori fatichiamo spesso a trovare - ha evidenziato il presidente della Fondazione Its Agroalimentare di Sondrio, Franco Moro -. Siamo convinti di offrire un’opportunità estremamente interessante e abbiamo l’obiettivo di farla crescere ulteriormente con questo nuovo progetto". "Confermiamo ancora una volta il nostro impegno a sostegno di questa importante iniziativa e in particolare a favore del progetto dei nuovi laboratori, che coglie l’occasione rappresentata dall’avviso collegato al Pnrr, con un’integrazione dei servizi offerti agli studenti – dice il presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola -. L’Its è infatti un’opportunità straordinaria che ha dimostrato di avere ottimi risultati a livello occupazionale, garantendo l’integrazione degli studenti formati nel mondo del lavoro". L’Amministrazione provinciale di Sondrio, dal canto suo, ha garantito la disponibilità degli spazi necessari presso la propria Apf Valtellina. L’open Day è in programma per il prossimo 10 ottobre a Sondrio, presso la sede dell’Itas Piazzi, con la partecipazione delle aziende partner. F.D’E.