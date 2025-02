Corsi d’acqua più sicuri con oltre un milione di euro

Oltre un milione di euro per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua. Regione Lombardia ha deciso di stanziare quindi, per l’annualità 2025, nuove e importanti risorse pari a 1.100.000 euro. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia con delega a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, a seguito dell’approvazione in Giunta della delibera da lui proposta.

"La programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei del reticolo idrico e delle sponde dei corsi d’acqua - spiega l’assessore Sertori – riguarda tutto il territorio regionale ed interessa anche le aree più periferiche della regione. Tali interventi finalizzati al recupero della funzionalità idraulica - continua - possono riguardare anche l’asportazione della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea".

Una problematica, quella della pulizia degli alvei, che, in tempi recenti, ha interessato, parecchio, anche alcuni torrenti valtellinesi creando non poche polemiche. I corsi d’acqua lombardi sono stati interessati da problematiche idrauliche. Alcune aree del territorio presentano un elevato grado di vulnerabilità.

Fulvio D’Eri