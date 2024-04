Consumo di suolo. Doppia manifestazione a Brescia e Bergamo

Doppia manifestazione a Brescia e Bergamo contro il consumo di suolo, che vede proprio in queste due province numeri record. Una mobilitazione che si preannuncia di grande impatto quella promossa da Salviamo il suolo, campagna a cui aderiscono una serie di associazioni tra cui i circoli di Legambiente Terre del Gerundo, Valle dell’Oglio, Serio e Oglio, Fiume Mella Leno, La nostra terra, Associazione Assoverde Santa Lucia, Acli provinciali di Brescia, Consulta per l’ambiente del Comune di Brescia, condotta Terre Acque Bresciane di Slow Food. Il doppio appuntamento è per il 20 aprile a Caravaggio e al Parco delle Cave di Brescia. La carovana per Caravaggio ha l’obiettivo di dire no alla logistica che potrebbe essere realizzata a Misano, vicino a uno dei luoghi più cari ai bergamaschi, quale il santuario di Santa Maria del Fonte. A Brescia, per chiedere una legge che regolamenti questo settore. In programma, alle 11,15, la catena umana “Abbracciamo il Santuario di Caravaggio“. Al parco delle Cave di Brescia, invece, inizio alle 14,30 sfila il dissenso rispetto all’enorme consumo di suolo in atto.