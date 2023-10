Consorzio turistico: sì allo sviluppo sostenibile

Il consorzio turistico Media Valtellina firma il documento regionale per lo sviluppo sostenibile. Nell’ultima giornata del 4° Forum Regionale per lo sviluppo sostenibile organizzato da Regione Lombardia, quest’anno col fil rouge sull’importanza di fare sistema per declinare il principio della sostenibilità sul territorio, il consorzio turistico Media Valtellina ha ribadito l’impegno ad affermarsi come pioniere dello sviluppo sostenibile sulle Alpi firmando, con un gruppo ristretto di soggetti portatori di enti pubblici e collettivi, il nuovo protocollo regionale per lo sviluppo sostenibile. Sulla scorta dell’esperienza conclusa con la precedente legislatura, il protocollo sancisce l’impegno dei firmatari a costruire una Lombardia sempre più sostenibile, intraprendendo un percorso articolato che prevede anche una rendicontazione annuale e a fine legislatura dei progetti messi in campo.

"Abbiamo risposto con estremo piacere ed entusiasmo alla call to action di Regione: per il Consorzio della Media Valtellina si tratta di un’occasione perfetta per rilanciare un impegno già sancito con la firma del primo Protocollo regionale nel 2021 - ha dichiarato Marco Fojanini, il "guru" internazionale dell’innovazione sostenibile ingaggiato per sviluppare e coordinare le iniziative green del territorio, seduto al tavolo dei sottoscrittori in rappresentanza del consorzio turistico Media Valtellina - e poi con la presentazione, nel 2022, di “Soggiorni Stellati“, un progetto che punta a un profondo rinnovamento del turismo nel cammino della sostenibilità. Con “Soggiorni Stellati“ abbiamo portato all’attenzione delle autorità un approccio nuovo al turismo, che parte dal territorio attraverso l’adeguamento dell’offerta in chiave sostenibile per diventare un valore aggiunto anche per il turista, considerato come partner di un progetto che crea cultura e restituisce valore a lui e al territorio". "Il turismo è una risorsa chiave per il territorio ed è indispensabile che evolva verso un futuro più innovativo, etico, sostenibile e attraente per le nuove generazioni", gli fa eco Pierluigi Negri, direttore del consorzio e fautore del progetto “Soggiorni Stellati“. Fulvio D’Eri