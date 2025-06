Conquistata la Promozione. Olympic in festa

La Morbegno calcistica è in festa: l’Olympic supera la Rosatese e vola in Promozione. Un traguardo importante per una delle società storiche del calcio valtellinese, dopo anni di purgatorio nelle categorie minori. Dopo il pareggio in casa contro l’Orione, la sfida decisiva dei playoff si è disputata domenica e si è conclusa con la vittoria per 2-0 (gol di Chilafi e Invernizzi) in casa della Rosatese, guidata da mister Fabio Tarca, seconda in campionato. Questa vittoria si inserisce in una stagione ricca di soddisfazioni targate Olympic Morbegno: le squadre Juniores e dei Giovanissimi Under 15 hanno conquistato la vittoria nei rispettivi gironi provinciali, assicurandosi la promozione al campionato regionale. Un successo collettivo, rappresentato da 3 promozioni di categoria su 4 squadra agonistiche.

"È dalla costituzione della società, ormai 9 anni fa, che ci eravamo posti l’obiettivo di raggiungere questa collocazione nei campionati regionali e dopo tanto lavoro finalmente il sogno si è concretizzato – dice il presidente Aldo Dattomi, che guida il sodalizio dalla sua fondazione –. Questi risultati rappresentano un importante passo avanti, ma sono anche un punto di partenza: continueremo a lavorare con passione e impegno per mantenere quello che abbiamo conquistato e porci nuovi obiettivi. Ringraziamo tutti coloro che credono in noi, i tanti sponsor che ci sostengono, le famiglie che scelgono la nostra scuola calcio, i volontari che dedicano il loro tempo. Tanti tasselli che insieme contribuiscono a creare un gruppo fantastico completato dalle tante ragazze della nostra divisione Volley". Il sindaco Patrizio Del Nero, complimentandosi per il risultato, ha espresso il desiderio di incontrare una rappresentanza della squadra nei prossimi giorni.

Fulvio D’Eri