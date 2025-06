Sguardo sulla Tirano del 1800. Ciclo su memoria e presente

TIRANO (Sondrio)Estate tempo di svago, ma per fortuna non solo. Gli appassionati di storia locale non potranno che salutare con favore il ciclo di tre incontri dedicati alla Tirano dell’800 curati da Alberto Enrico Gobetti che si terranno, a partire da domani sera, per altrettanti mercoledì sempre alle 20.45 nella cornice della biblioteca Arcari (nella foto). "Storia di una grande illusione: Tirano e la strada dello Stelvio (1819-1853)" è il titolo del primo appuntamento nel corso del quale sarà illustrato il legame tra la cittadina e l’ambizioso progetto infrastrutturale. Il 25 giugno l’incontro sarà dedicato a un argomento particolarmente toccante: "La strage degli innocenti: la mortalità infantile a Tirano dal 1866 al 1929". Sarà l’occasione per avere un quadro sulle difficili condizioni di vita e le sfide dell’epoca. Terzo e ultimo appuntamento del ciclo, mercoledì 9 luglio, con "Tirano e le sue Ninfe crudeli: l’Adda, il Poschiavino,i valgelli (1808-1865)".Senz’altro l’incontro più di attualità, poiché trattando del rapporto tra la città e i suoi corsi d’acqua, spesso protagonisti di eventi calamitosi, non può che rimandare alle preoccupazioni legate (ancora) al Poschiavino che sono di recente arrivate sul tavolo del sindaco.La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Per informazioni e iscrizioni, contattare la Biblioteca Arcari al numero 0342 702572. S.B.