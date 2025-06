Palinsesto estivo tra sport, cultura e tradizioni locali

Estate ricca di eventi, con un programma che unisce enogastronomia, sport, cultura e tradizione locale. Livigno svela il ricco palinsesto, a partire dal weekend del 20-22 giugno con Above The Bike Experience, tre giorni dedicati al mondo delle bici con test-bike, expo, incontri, attività per grandi e piccoli. Il 28 giugno sarà la volta della Granfondo Livigno Alé.

Il programma di luglio inizierà l’11 con il Sentiero Gourmet, cinque chilometri tra natura e gusto, dove ogni tappa racconta un continente. L’appuntamento del 19 e del 20 luglio è un classico: la Stralivigno giunta alla 25ª edizione, una corsa podistica di 21 km tra boschi, prati e sentieri, con la possibilità di partecipare anche in staffetta. Dal 21 al 23 luglio spazio alla cultura con le tre serate dedicate alla Milanesiana.

E poi agosto con la Notte Nera, il 10; la Festa del Fen, il 24; la famosissima Bwt 1K Shot & Gara da Li contrada il 28 (con la neve portata in centro per la gara di sci di fondo); settembre con l’Icon Livigno Xtreme Triathlon. Gran chiusura il 27 e il 28 settembre con l’Alpenfest.

Info: www.livigno.eu/eventi.