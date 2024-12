Confortola e Compagnoni fanno il pienone

In Alta Valle è un fine anno all’insegna dell’alpinismo e, in particolare, di quello di "alta quota". Marco Confortola, il notissimo alpinista della Valfurva con al suo attivo ben tredici "8.000" ha presentato al polifunzionale di Santa Caterina Valfurva la sua ultima "fatica" editoriale, ovvero "Oltre la cima". Pubblico delle grandi occasioni e "sold out" per ascoltare Confortola, alpinista ma anche guida alpina, tecnico di elisoccorso, motivatore e mental – coach. "Le montagne sono occasioni per andare – ha sottolineato – per andare oltre, per guardare lontano. Nella loro impassibilità, ti invitano a salire. E una volta che lo hai fatto, che hai raggiunto la cima, scopri che oltre… esiste un altro mondo".

Durante la serata, si è anche parlato dei 70 anni dalla prima salita del K2 (1954 - 2024) da parte del "furiccio" Achille Compagnoni. Sempre in Valfurva e in particolare a Sant’Antonio, sua maestà Deborah Compagnoni, colei che ha segnato insieme a Alberto Tomba un’epoca dello sci, ha presentato il suo libro "Una ragazzi di montagna" edito da Mondadori, con storie e aneddoti di quando lei era giovanissima nella sua S.ta Caterina.