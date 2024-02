Un concerto a 2mila metri di quota. Il pianista e compositore comasco Alessandro Martire, sabato, per Ice Waves Experience 2024, si esibisce al lago Palù a Chiesa in Valmalenco, per il suo prossimo concerto che si svolgerà sabato 17 febbraio 2024. L’appuntamento è per mezzogiorno in punto.

Per raggiungere la location naturale si parte in funivia da Chiesa in Valmalenco grazie alla Fab (Funivie al Bernina) e poi, a piedi, si raggiunge il lago Palù con una camminata di mezz’ora circa.