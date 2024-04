"Con le olimpiadi rifiorirà l’economia"

Dopo la presentazione dello scorso 17 gennaio, il progetto "Valtellina Dieci", voluto dall’amministrazione provinciale di Sondrio, in stretta collaborazione con la Società Economica Valtellinese (SEV), e che vede Native - Regenerative Design Company partner operativo dell’iniziativa, è entrato nel vivo grazie ad un incontro che si è svolto nei giorni scorsi nella Sala consiglio di Palazzo Muzio.

Presente un nutrito gruppo di figure chiave della comunità locale che, guidate dallo staff di Nativa, hanno lavorato insieme per l’intera mattinata. Obiettivo? Identificare idee e proposte di azione finalizzate ad affrontare efficacemente la complessità e definire scenari che abbiano prospettive di medio e lungo termine per il futuro di Valtellina e Valchiavenna. "Le Olimpiadi del 2026 - ha ribadito il presidente della Provincia Davide Menegola (foto) - offrono una straordinaria opportunità, perché la nostra comunità si metta alla ricerca, rifletta e sperimenti, per individuare e mettere in atto virtuose azioni di sviluppo. L’intenzione è quella di produrre un effetto rigenerativo per l’economia, la società, le persone e di avere cura anche del nostro patrimonio ambientale". Benedetto Abbiati, presidente di S.E.V., ha ricordato come l’occasione olimpica possa costituire un elemento di discontinuità e di trasformazione per il nostro territorio e per il suo assetto socio-economico, come è raramente avvenuto per il passato e come non si ripeterà più per molti decenni a venire. "Sta quindi a noi cogliere questa sfida". F.D’E.