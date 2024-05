Ciak si gira: si cercano trenta comparse per un film internazionale a Poschiavo in Svizzera

Tirano, 28 maggio 2024 – Comparse cercasi. Ma bisogna affrettarsi. L’invito scade a fine mese. Tanti hanno sognato di recitare o fare esperienza da figurante in qualche film. Questa è l’occasione.

La produzione del film internazionale "L’Età della Magia" è, infatti, alla ricerca di 30 comparse per alcune scene che saranno girate a Poschiavo. Il lungometraggio, una coproduzione tra Belgio, Svizzera e Olanda, vede il coinvolgimento delle case di produzione Cineworx Filmproduktion (CH) e The Film Kitchen (NL), oltre al sostegno di vari enti culturali.

La ricerca è rivolta a uomini di età compresa tra i 50 e i 90 anni, residenti a Poschiavo, Tirano, Brusio o nei paesi limitrofi della provincia di Sondrio. Le riprese avranno luogo il 10 e 11 giugno 2024 a Poschiavo. Gli orari delle riprese saranno definiti esclusivamente con ciascun candidato ed è possibile dare la propria disponibilità anche solo per uno dei due giorni indicati. Chi desiderasse candidarsi deve inviare i propri dati e una foto recente all’indirizzo e-mail casting@centralproductions.ch oppure contattare il numero 0041 79 7625 434. Qualora lo volessero gli interessati possono contattare direttamente il responsabile del casting per richiedere ulteriori informazioni. La partecipazione è aperta anche a gruppi di amici desiderosi di fare una esperienza diversa insieme. E per chi avesse problemi di spostamenti la produzione offre pure un servizio navetta. Non si richiede alcuna esperienza precedente: non ci saranno battute da memorizzare e non sarà richiesto parlare. Le comparse dovranno eseguire semplici azioni fisiche c ome ad esempio stare seduti al tavolo di un bar..