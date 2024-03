Comocrea a Villa Erba. Trenta stand sul Textile Design

Lunedì e martedì, a Villa Erba di Cernobbio, si terrà la 72ª edizione di Comocrea Textile Design Show: 14 studi del territorio rappresenteranno la creatività italiana riconosciuta a livello internazionale, affiancati da rappresentanze internazionali, per un totale di una trentina di stand. La manifestazione riafferma la centralità del capitale umano, nel disegno sia a mano che a computer; la proposta di nuove idee, come sempre, è la chiave di volta per dare linfa al mercato. Sempre attive le collaborazioni con le scuole. Ingresso gratuito, info www.comocrea.it.