Collega molesto ammonito dal questore

Ha 58 anni ed era arrivato a rendere la vita della propria collega un inferno. Per lei andare a lavorare era diventato un autentico incubo per colpa di quest’uomo che a più riprese la vessava, sia fisicamente che psicologicamente, la donna si è vista addirittura costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, a mettere in pratica diverse strategie per proteggersi, dal farsi accompagnare e venire a prendere al telefono sempre a portata di mano per potere chiedere aiuto. Cattiveria, rabbia, livore che spesso addirittura passavano dalle parole, parole molto offensive, ai fatti veri e propri, caratterizzati da botte e spintoni che la donna era costretta a subire anche sul posto di lavoro.

Proprio per far interrompere queste condotte persecutorie e moleste dell’uomo, la scorsa settimana il Questore di Sondrio Sabato Riccio (nella foto) ha adottato nei suoi confronti il provvedimento amministrativo dell’ammonimento nei confronti. Qualora questi dovesse compiere nuovamente condotte ascrivibili ad atti di violenza, sarà deferito d’ufficio alla competente autorità giudiziaria. S.B.