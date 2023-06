"Claudio Comini e Maria Letizia Lagutti: un omaggio in versi alla città dell'amore Venezia"

Venezia è per antonomasia la città dell’amore e non poteva che ispirare i versi di una coppia di poeti, nell’arte e nella vita, come Claudio Comini, il “Cantore del Lago Maggiore“, e la moglie Maria Letizia Lagutti che saranno entrambi ospiti in laguna per presentare le loro raccolte di poesie. Un omaggio alla città dei sogni quello che hanno voluto fare i due poeti varesini, ospiti giovedì 22 giugno alle 16.45 nel salone del Centro Culturale Candiani di Mestre. Introdotto dal professor Giuseppe Paoli, "Claudio Comini, poeta e scrittore di importanza internazionale, non è più solo il “Cantore del Lago Maggiore“ che tanti successi e riconoscimenti ha ottenuto affrontando in poesia anche tematiche esistenziali, spirituali e religiose – spiega il critico letterario Giovanni Peduzzi – ma ha allargato il proprio orizzonte poetico con sillogi dedicate prima a Firenze e ora alla mirabile Perla della laguna".

La raccolta “Alla dolce atmosfera di Venezia“ è pubblicata per Venilia EditriceValentina Editrice e, come recita fin dal titolo, vuole essere un omaggio in versi alla Serenissima e insieme alla compagna Maria Letizia Lagutti, che ha deciso di affiancarlo anche in questa avventura letteraria rispondendo, naturalmente in rima, con la raccolta “La magica Venezia“.

