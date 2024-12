Circuito Schena Generali 2024/2025: 19 appuntamenti per giovani sciatori in Valtellina

Sotto l’albero di Natale spunta un’edizione del Circuito Schena Generali ricca di appuntamenti. I giovani sciatori valtellinesi alle prime armi, sia gli amanti dello sci alpino sia dello sci nordico e dello skialp, a partire dal 21 dicembre potranno mostrare le loro abilità e mettersi in mostra gareggiando nelle tappe del circuito Schena Assicurazioni, un circuito storico che in Valtellina e Valchiavenna conoscono e apprezzano tutti gli addetti ai lavori e che tocca un po’ tutte le stazioni sciistiche della provincia di Sondrio.

In questo circuito sono esplosi, muovendo i primi passi e conquistando le prime vittorie, campionesse del calibro di Deborah Compagnoni, Irene ed Elena Curtoni o campioni come Giorgio Rocca o Pietro Vitalini, tanto per citarne alcuni. L’edizione 2024/2025 del circuito Schena Generali è composta da 19 appuntamenti. Una tradizione che si ripete dal 1978 per la famiglia Schena: oggi è Sergio, figlio del fondatore Franco Schena, a sostenerla.

"Siamo contenti di iniziare una nuova stagione – ha affermato Sergio Schena –: da sempre sosteniamo le iniziative del territorio e oggi, come società benefit, questo impegno è nel nostro statuto. Il Circuito, più in generale lo sport, per noi è una priorità e ringrazio per l’impegno nell’organizzazione la presidente Giuseppina Corti Moro, Fermo Nobili e tutti i volontari che operano nelle società sportive come allenatori e accompagnatori. La soddisfazione è di riuscire ogni anno a offrire questa opportunità ai nostri ragazzi, perché lo sport è un’esperienza formativa importante che tutti dovrebbero vivere".

L’esordio è previsto per il weekend che precede il Natale: sabato 21 dicembre, a Livigno, ragazzi e allievi saranno impegnati nella gara Piedi veloci, mentre domenica 22, a Santa Caterina Valfurva, esordirà lo sci di fondo.

Si proseguirà con l’anno nuovo, il 5 e 6 gennaio, rispettivamente in Valdidentro e in Valmalenco, con una prova di sci nordico e una di gigante. Successivamente, il Circuito Schena Generali toccherà di nuovo Livigno, quindi Madesimo, Bormio, Aprica e la Valgerola.