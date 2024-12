La scoperta di Paride Dioli: una cimice capace di “sconfiggere” la dorifora delle patate

Sondrio – Il sondriese Paride Dioli certifica la presenza in Italia di un tipo di cimice capace di “sconfiggere“ la dorifora delle patate (insetto che provoca danni alle foglie). È stato infatti l’entomologo sondriese, in qualità di senior researcher del museo di Storia naturale di Milano, a classificare una specie di cimice nordamericana (Perillus bioculatus) ritrovata in provincia di Gorizia, la prima in Italia. Un’altra cimice, quella “asiatica“, nell’immaginario collettivo, è un insetto assai fastidioso che, da qualche anno, popola spesso le case degli italiani provocando anche danni alle colture. Questa nuova cimice invece è utile e potrebbe essere usata contro la Dorifora, incubo per ogni agricoltore che coltiva patate.

"Questa specie nordamericana – spiega Dioli – è predatrice, introdotta a suo tempo in alcuni paesi dell’Est Europa nella lotta biologica per contrastare il coleottero della patata del Colorado, la comune Dorifora. Potrebbe quindi espandersi in altre parti d’Italia dove si coltivano le patate”. La scoperta è in corso di pubblicazione su una primaria rivista scientifica, da parte dello stesso Dioli, specialista italiano di cimici, con due altri entomologi: Lucio Morin di Gorizia e Torsten Van Der Heyden di Amburgo.

Scovare la cimice non è stato facile. "Dobbiamo dire grazie ad alcuni fotografi naturalisti che hanno pubblicato su internet delle foto scattate nei dintorni di Gorizia, in cui compariva una strana cimice – aggiunge Dioli –. Da lì siamo partiti e abbiamo scoperto che si trattava dei primi esemplari di tale specie aliena americana presenti in Italia. A fine settembre a Staranzano (Gorizia), vicino al confine con la Slovenia, sono stati osservati i primi adulti e successivamente ci sono stati altri “avvistamenti” in diverse zone del Friuli Venezia Giulia. È il ritrovamento più occidentale della specie in Europa a ovest delle Alpi Dinariche; ma la specie potrebbe essere già presente in tutto il Nord Italia, dal Veneto al Piemonte”.