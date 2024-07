Ciclista in quota cade in un corso d’acqua. Ferito riesce a uscire

Brutta avventura per un amante delle due ruote rimasto ferito in un incidente in montagna ieri pomeriggio prima delle 14. Il ciclista, un 68enne, è finito in un torrente tra Malga Trela e Passo Trela (Valdidentro). Nonostante un trauma a una spalla è riuscito a uscire dall’acqua da solo.

L’eliambulanza e gli uomini del Soccorso alpino hanno recuperato lo sportivo caduto in una zona impervia. Il ferito è stato elitrasportato in codice giallo (media gravità) all’ospedale Morelli di Sondalo. Sempre i tecnici del Soccorso alpino, sono intervenuti in Valmasino. Un 69enne è caduto intorno alle 16. Da qui l’allarme alla centrale di Areu. Per l’uomo, fortunatamente, solo ferite lievi, come per un 81enne infortunatosi a Campodolcino.