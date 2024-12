Ciaspolate alla scoperta del Parco nazionale dello Stelvio

Alla scoperta del meraviglioso Parco nazionale dello Stelvio con le ciaspole. Paesaggi innevati, tracce degli animali sulla neve, il piacere di camminare sul manto bianco senza troppa fatica: le escursioni invernali nel Parco dello Stelvio regalano queste e altre emozioni. Per scoprire il fascino dell’inverno nel Parco, l’area protetta ha organizzato una serie di escursioni con le ciaspole, non particolarmente impegnative, con l’accompagnamento di una guida alpina abilitata: sono alla portata di tutti, basta un minimo di attitudine alle gite in montagna.

Le gite sulla neve sono in calendario il 29 e il 31 dicembre, il 3 e il 5 gennaio, il 15 febbraio, l’8 marzo e nei giorni 19 e 26 aprile. Le destinazioni delle ciaspolate saranno decise sotto data, in funzione delle condizioni meteo e dell’innevamento. Le escursioni saranno effettuate anche in caso di assenza di neve.

Per informazioni e iscrizioni (limite massimo di 15 iscritti) è possibile contattare il Punto Informazioni del Parco di via Roma 34, a Bormio, allo 034 2901654 o via e-mail: info.torrealberti@stelviopark.it.