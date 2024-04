Chiude una sezione della materna. Il Pd: "Si utilizzi una sede staccata"

La possibile chiusura di una sezione della scuola dell’infanzia Munari fa ancora discutere. Il 3 aprile il dirigente dell’asilo sondriese ha denunciato "gravi problematiche relative alla conformità urbanistica e igienica degli spazi" e ha disposto la chiusura e lo spostamento di una sezione in un salone comune della scuola. Per questi problemi lo stesso dirigente non può garantire la conferma della quarta sezione per il prossimo anno scolastico. Considerando che è "ormai prassi consentita e consolidata in provincia di Sondrio far consumare il pasto… nell’ambiente aula perché più favorevole per il benessere dei bambini e degli adulti presenti", che "si sarebbe potuto trovare la collocazione della quarta sezione presso un altro edificio" e che esiste lo stabile inutilizzato della scuola di Triangia da poter utilizzare, il gruppo consiliare del PD, con un’interpellanza, chiede, tra l’altro, "perché non si sia reso possibile il mantenimento della quarta sezione in una sede staccata e, soprattutto, quali siano le prospettive per i plessi dell’infanzia cittadini e se esiste un piano di razionalizzazione dell’offerta formativa per i prossimi anni". F.D’E.